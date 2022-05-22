В результате вражеской атаки никто не пострадал, отметили в Днепропетровской областной военной администрации.

В Днепропетровской области ракета попала в реку.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"У нас "прилет" в Павлоградском районе. Ракета попала в реку Самара", - отметил он.

Резниченко уточнил, что никто не пострадал.

"Орки начали "денацификацию" украинской рыбы", - пошутил председатель ОВА.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Кремль назвал войну в Украине "спецоперацией", в частности, для "денацификации" наших граждан.

Оккупанты сначала бомбили военные объекты, а затем атаковали и мирных жителей ряда населенных пунктов, в том числе в Днепропетровской области.

В начале мая стало известно, что вражеская ракета в Синельниковском районе региона попала в свинокомплекс, животные выжили, и о жертвах среди людей не сообщалось.

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