В Днепропетровской области ракета попала в реку.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"У нас "прилет" в Павлоградском районе. Ракета попала в реку Самара", - отметил он.
Резниченко уточнил, что никто не пострадал.
"Орки начали "денацификацию" украинской рыбы", - пошутил председатель ОВА.
Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Кремль назвал войну в Украине "спецоперацией", в частности, для "денацификации" наших граждан.
Оккупанты сначала бомбили военные объекты, а затем атаковали и мирных жителей ряда населенных пунктов, в том числе в Днепропетровской области.
В начале мая стало известно, что вражеская ракета в Синельниковском районе региона попала в свинокомплекс, животные выжили, и о жертвах среди людей не сообщалось.
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