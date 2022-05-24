На Криворожском и Николаевском направлениях оккупанты не прекращали артиллерийские обстрелы позиций украинских войск.

На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка - Каменское.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка-Каменское. Осуществляют перегруппировку", - говорится в сообщении.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях, добавляют в Генштабе, оккупанты осуществляли огневое поражение украинских подразделений с применением артиллерии и авиации. На Южнобугском направлении русские войска продолжали сосредоточивать основные усилия на удержании занятых рубежей.

На Криворожском и Николаевском направлениях они не прекращали артиллерийские обстрелы позиций украинских войск. В Черноморской и Азовской операционных зонах обстановка существенных изменений не претерпела.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты используют тактику террора против гражданских на захваченных территориях.

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