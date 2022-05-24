На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка - Каменское.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка-Каменское. Осуществляют перегруппировку", - говорится в сообщении.
На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях, добавляют в Генштабе, оккупанты осуществляли огневое поражение украинских подразделений с применением артиллерии и авиации. На Южнобугском направлении русские войска продолжали сосредоточивать основные усилия на удержании занятых рубежей.
На Криворожском и Николаевском направлениях они не прекращали артиллерийские обстрелы позиций украинских войск. В Черноморской и Азовской операционных зонах обстановка существенных изменений не претерпела.
Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты используют тактику террора против гражданских на захваченных территориях.