В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращение огня.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети. В частности, возле населенного пункта Широкино оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра. А возле Водяного российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Пивденне российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.
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В направлении Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Золотого-4 враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.
У Новотошковского противник применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Зайцево российские оккупанты осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
"Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ", - отмечается в сообщении.
По состоянию на 7 часов утра, 30 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируема украинскими военнослужащими", - подытожили в пресс-центре ООС.
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