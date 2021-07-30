В районе населенного пункта Зайцево российские оккупанты осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращение огня.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети. В частности, возле населенного пункта Широкино оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра. А возле Водяного российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Пивденне российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.

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В направлении Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Золотого-4 враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

У Новотошковского противник применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Зайцево российские оккупанты осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

"Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ", - отмечается в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 30 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируема украинскими военнослужащими", - подытожили в пресс-центре ООС.

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Автор: Ирина Погорелая