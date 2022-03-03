В российском селе Поповка, которое граничит с Краснопольским районом Сумской области рашистские "Грады" развернули в сторону РФ по ходу движения от украинской границы.

Оккупанты готовятся устроить провокацию и обстрел своей же территории - с целью обвинения Украины в атаке гражданского населения РФ.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, ссылаясь на данные Службы безопасности Украины.

"Информация от СБУ: В российском селе Поповка которое граничит с Краснопольским районом Сумской области рашистские "Грады" развернули в сторону РФ по ходу движения от украинской границы. В СБУ предполагают, что оккупанты готовятся устроить провокацию и обстрел своей же территории - с целью обвинения Украины в атаке гражданского населения РФ", - отметил он.

СБУ просит максимально распространить это сообщение, чтобы предать его широкой огласке и сорвать провокацию.

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