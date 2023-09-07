Они продолжают использовать тактику "мясных" штурмов.

Российские захватчики на Купянском направлении формируют "ударный кулак" из сотни тысяч солдат, однако им не хватает техники.

"Каждый раз фиксируем некомплект техники. И такие источники как Oryx фиксируют подбитие танков Т-55, то есть мы можем сделать вывод, что с техникой действительно сложно, и можем судить об эффективности нашей артиллерии и контрбатарейных подразделений, которые ежедневно уничтожают артиллерию оккупантов", - сообщил руководитель пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире "Радио Свобода".

По его словам, оккупанты не меняют тактику боя и штурмов на этом участке фронта.

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"Они действуют по стандартному плану - сформировать "ударный кулак" из сотен тысяч людей, а потом просто бросать их на мясо. Эту тактику мы уже проходили и в Бахмуте, и также на других направлениях", - рассказал Евлаш.

Он добавил, что сейчас идет технологическая война, то есть противостояние артиллерии и дронов. В связи с этим даже при небольшом количестве людей можно дать отпор.

Война в Украине - ситуация на Лимано-Купянском направлении

3 сентября Евлаш рассказывал, что на Лимано-Купянском направлении оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ.

5 сентября сообщалось, что на Лимано-Купянском направлении ситуация изменилась - российские оккупанты отказались от намерений продолжать наступательные действия.

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