Противник сосредотачивает свое основное внимание в направлении Новоегоровки, атаки врага не имеют успехов.

На Лимано-Купянском направлении российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских защитников.

Об этом заявил руководитель пресс-службы восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш в эфире телемарафона. По его словам, на Лимано-Купянском продолжаются тяжелые бои, в частности, вчера противник нанес 570 обстрелов по позициям украинских военных.

Он отметил, что на этом направлении за минувшие сутки произошло 5 боевых столкновений, попытки оккупантов были безуспешны.

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"Противник все еще сосредотачивает свое основное внимание в направлении Новоегоровки. Он хочет пробить некий коридор в нашей обороне именно на этом направлении, поскольку возле Новоегоровки сосредоточены основные господствующие высоты. В дальнейшем противник будет пытаться "вклиниться" в нашу оборону, чтобы перебить сухопутный коридор и выйти к реке Оскол", - заявил Евлаш.

Однако, по его словам, атаки врага не имеют успехов, ВСУ сдерживают оккупантов.

"Вчера нашим защитникам удалось уничтожить 126 оккупантов на Лимано-Купянском направлении, также уничтожить один полевой склад с боеприпасами, одно авто, семь БпЛА, шесть из них типа "Ланцет", - добавил он.

Что происходит на фронте прямо сейчас

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, на Купянском направлении за прошедшие сутки противник нанес авиационный удар в районе Мясожаровки Луганской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Каменка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Григоровка, Северск, Звановка, Спорное, Федоровка и Раздоловка Донецкой области.

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