Россияне продолжают безостановочно обстреливать областной центр.

В результате обстрела оккупантами Северодонецка Луганской области ранена женщина.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне продолжают без остановки мощно обстреливать областной центр. Сегодня в старом районе города полицейские обнаружили раненую 58-летнюю женщину. На месте ей оказали домедицинскую помощь и вызвали медиков", - отметил он.

По словам Гайдая, на пути в больницу "скорая" попала под обстрел, никто не пострадал.

"Настойчиво прошу, если вы не уехали, то оставайтесь в укрытиях! Не в квартирах, не на улице – постоянно находитесь только в бомбоубежищах", - подчеркнул глава ОВА.

Как ранее сообщал УНИАН, председатель Северодонецкой районной государственной администрации Роман Власенко заявил, что ситуация вокруг Северодонецка за минувшие сутки кардинально не изменилась она остается напряженной, но контролируемой. Также председатель РГА добавил, что в городе уже не происходит централизованная эвакуация населения, как это было раньше, потому что нет возможности провести ее безопасно из-за постоянных обстрелов.

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