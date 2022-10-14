По словам захватчика, оккупантам стоит поучиться меткости у украинских артиллеристов.

Русские оккупанты признают меткость украинской артиллерии и ничтожность собственной.

Об этом свидетельствует новое аудиоперехват, опубликованное Главным управлением разведки.

Оккупант спрашивает жену о ходе мобилизации в РФ. Женщина отвечает, что в Омске мужчин собирают в полевых лагерях. Однако желания воевать у "мобиков" не много. Да и оккупант подтверждает, что уже в Украине оккупанты массово отказываются идти в бой.

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Отдельно оккупант пожаловался на никчемность артиллерии "второй армии мира". По его словам, россиянам варрто поучиться меткости в украинских артиллеристов.

"У нас артиллерия просто ох*ительная. Я вот сколько ехал всю дорогу про артиллерию ох*етельную рассказывали. Здесь такое не получится как в фильмах "вызываю огонь на себя". Они один х*й промажут. Наши, они часто стреляют. Прямо очень-очень часто, много. Только они не знают, попадают или нет. А укр*пы - они редко стреляют, но, если стреляют, они точно попадают", - заявил оккупант.

Россиянка удивленно переспрашивает: "Наши, что такие тупорылые, что ли?". Оккупант отвечает: "Наверное, не знаю. Их артиллерия ложить четко. Они зря не стреляют просто так. Они подъехали, въ*бали, попали, съ*бались".

Более того, захватчик рассказал, как у оккупантов сдают нервы. По его словам, рашисты "стреляются с привидениями", потому что им мерещатся украинские воины.

Перехват разговоров оккупантов

Российские оккупанты нередко рассказывают родным о реалиях кровавой войны, которую Путин развязал против Украины. Недавно российский оккупант пожаловался, мобилизованные русские быстро возвращаются домой, правда ранеными, или в гробах. По его словам, каждый день есть ликвидированные и раненые.

Несмотря на заявления пропаганды об "успехах на фронте", захватчики жалуются на постоянные обстрелы и полуокружение. Обещанного подкрепления до сих пор не дождались.

В частности, недавно один из российских оккупантов жаловался, что Вооруженные Силы Украины взяли в окружение силы "второй армии мира" вблизи Лимана Донецкой области.

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