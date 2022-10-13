Захватчикам обещали подкрепление, правда оно еще не готово.

Российский оккупант пожаловался на постоянные обстрелы и полуокружение. Обещанного подкрепления до сих пор не дождались.

Об этом свидетельствует перехват, который опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

"Да нас на передовую вывели, у нас тут пи*дец. Держим оборону, кроме нас никто. Сказали, бл*дь, надо потерпеть, пока придет подкрепление. Оно пока неготово. Мы в полуокружении, связи может не быть", – жалуется захватчик.

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В то же время оккупант не уточнил, где именно находится, но рассказал о постоянных стрелковых боях - ВСУ уже подошли в километре от них. Командование приказало не отступать.

Жена оккупанта предположила, что командиры бросили своих солдат, но оккупант отрицает.

"Командование батальона с нами. Просто от батальона осталось х*й да них*я. Сегодня ночью вообще не спали. Окруженные сидели", - добавил оккупант.

Контрнаступление ВСУ: последняя информация

Спикер ОК "Юг" Владислав Назаров 12 октября рассказал, что ВСУ выбили оккупантов из пяти населенных пунктов на Херсонщине: "Нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры".

В американском институте изучения войны подтвердили развитие контрнаступления. На территории Херсонской области украинские защитники продвигаются на северо-западе в сторону Милового и вдоль западного берега Днепра. А на Луганщине ВСУ вышли к окраинам Малиновки, которая находится в 44 километрах от Сватово.

Британская разведка считает, что продвижение ВСУ в сторону Милового обнажит фланг рашитов. Вражеская группировка на Херсонщине больше не будет прикрывать Ингулец.

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