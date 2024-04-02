Боец рассказывает, что даже после освобождения Бучи и Ирпеня эмоционально чувствует холод в тех районах, где замерзал в 2022 году.

Во время освобождения Ирпеня и Бучи Киевской области было впечатление, что сгоришь в огне. Об этом сказал капитан 130-го батальона 242-й бригады Сил ТРО Алексей Фандецкий ("Фантом ") в эфире телемарафона.

"Я думал, что мы сгорим, потому что каждый дом, в который мы заходили и деоккупировали, просто вспыхивал как свеча", - отмечает он.

По его словам, враг все сбрасывал на тот дом, где заходили воины, чтобы уничтожить украинских военных.

"Мы быстро перемещались, нельзя было задерживаться - мы только видели, что за нами все выгорает", - сказал Фандецкий.

Он также рассказал, что был страшный холод, когда происходили бои за Ирпень. По его словам, уже прошло два года после освобождения города, но когда проезжает те дома, в которых был в 2022 году, то даже летом чувствует холод.

"Эмоционально трудно, вспоминаются все те страшные картины", - подчеркнул он.

Также рассказал, что было очень трудно убедить людей в период деоккупации, что надо поехать на ближайшие 10 суток, потому что противник будет пытаться вернуться или уничтожить город полностью, потому что там украинские военные.

Фандецкий участвовал в спасении людей из Бучи, Ирпеня. Он рассказал как в Ирпене возле магазина "Пчелка", бабушка осталась без квартиры и находилась в аптеке на полу, откуда ее вывезли в безопасное место.

По его словам, выносили людей, которые не могли передвигаться, а также собак и котов, потому что они бы умерли.

Освобождение Киевщины: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля 2022 года российская армия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты пошли в наступление по всей границе, одним из направлений наступления стала Киевская область.

Полностью Киевская область была освобождена 2 апреля 2022 года. Тогда мир увидел преступления против жителей Киевщины - массовые захоронения, пытки, изнасилования, грабежи, разрушения и мародерство.

В апреле 2023 года, на годовщину освобождения Киевщины, тогда командующий Сухопутными войсками, а ныне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что благодаря удачным действиям мотивированных воинов Сил обороны год назад нам удалось одержать стратегическую победу над российской армией и выбить ее подразделения из Киевской области и севера в целом. При этом он указал, что именно освобождение Киевской области стало фундаментом дальнейших успешных операций Вооруженных сил Украины.

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