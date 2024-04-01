Он также вспомнил о людях, которые не умели держать оружие в феврале 2022 года, но быстро научились защищать страну.

Для России очень важно захватить столицу Украины, поэтому нельзя исключать повторного наступления РФ на Киев. Стоит быть готовыми в случае, если так произойдет. Об этом сказал капитан 130-го батальона 242-й бригады Сил ТРО Алексей Фандецкий ("Фантом") в эфире телемарафона.

Он отметил, что Россия – это страна, которая не имеет своей истории, "поэтому для них важен Киев". По его словам, на сегодня никто точно не может ответить, может ли такое наступление повториться.

"Реально ли это? Мы уже знаем, что такое война, когда она неожиданная. Мы должны сейчас готовиться. Нынешний Главнокомандующий ВСУ построил линии обороны довольно мощные. Мы благодарим Бога и наше командование, руководство страны, что мы на третий год сделали то, что должны были сделать сразу", – добавил Фандецкий.

При этом он подчеркнул, что и такой вариант нельзя исключать, потому что Украина сегодня воюет не против "чмобиков", а против противника, который технологически развит и имеет хорошее вооружение. Враг организован – "это не террористы, которые бегают и просто стреляют в воздух".

В то же время Фандецкий отметил, что в Украине есть армия, которая имеет 10-летний опыт войны, а также сплоченное общество, которое поддерживает армию.

"Столица – это всегда мотивационное место, потому что, потеряв столицу, мы заканчиваем войну, потом еще может быть партизанская война, но эмоционально страна "проседает". Столица очень важна – это центр принятия решений", – пояснил он.

По его словам, в 2022 году весь мир увидел, что мы не сдали столицу, и даже шутят, что украинцы "с помощью швабр и веников" выбили россиян. Он также напомнил, что в начале полномасштабного вторжения в ТРО было около 80% гражданских.

"Меня это пугало. Я говорил командиру своему: "Можно я пойду в Ирпень и умру красиво". Потому что было трудно понять, что можно сделать с новичками. Но это было круто, потому что эти новички просто впитывали все, как губки. Учились очень быстро воевать. Тогда я понял, как кадровый военный, что когда человек хочет, то он учится очень быстро", – рассказал Фандецкий.

Он добавил, что те, кто пришли в ТРО в начале полномасштабного вторжения, часто не понимали, что делать с автоматами и только фотографировались. Однако прошел буквально месяц войны, и это уже были бойцы ТРО, которые очень умело защищали и освобождали Киевщину вместе с другими подразделениями ВСУ.

Новое наступление РФ: куда может пойти враг

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что сейчас российские войска истощены после сложной и неэффективной наступательной кампании. Однако они готовятся к новому наступлению в 2024 году. У врага есть соответствующие планы на вторую половину 2024 года.

Эксперт отметил, что из-за истощения личного состава российских оккупационных войск, они не могут восстановить ресурс и создать полноценные ударные группировки. Поэтому будущее наступление будет происходить локально – скорее всего, это будет направление Часового Яра. Также это может быть Купянск и район Угледара. То есть повторение Авдеевской наступательной кампании по отдельно взятым локациям.

Он также заявлял, что у России нет сил, чтобы снова идти на Киев.

В то же время, говоря об угрозе наступления на Харьков, Коваленко напомнил пятимесячное наступление РФ на Авдеевку, площадь которой составляет 29 кв. км. Там было задействовано около 120 тысяч человеческого ресурса противника. А для наступления на Харьков, по его словам, врагу необходимо не менее 500 тысяч человек, полностью укомплектованных техникой. Такого количества российских оккупационных войск нет даже на временно оккупированных территориях в зоне боевых действий.

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