Командующий Сухопутными войсками отметил, что стратегическую победу год назад удалось одержать благодаря действиям мотивированных воинов.

Украинские военные год назад освободили Киевскую область от российских захватчиков. Именно эта победа стала основой дальнейших успешных операций.

"Благодаря удачным действиям мотивированных воинов Сил обороны год назад нам удалось одержать стратегическую победу над российской армией и выбить ее подразделения из Киевской области и севера в целом", - написал командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram-канале.

При этом он указал, что именно освобождение Киевской области стало фундаментом последующих успешных операций Вооруженных сил Украины.

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Попытка оккупации Киевской области россянами - что известно

24 февраля 2022 года российская армия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты пошли в наступление по всей границе, одним из направлений наступления стала Киевская область.

Жители северных районов области провели в оккупации полтора месяца, пока захваченные районы полностью не освободили украинские защитники 2 апреля 2022 года. После того, как российских военных выгнали, мир увидел преступления против жителей Киевщины - массовые захоронения, следы пыток, изнасилования, грабежи, разрушения и мародерство.

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