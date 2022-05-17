На боевых позициях вдоль линии соприкосновения продолжается ведение боевых действий, противник активности не проявляет, однако осуществляет ракетные атаки, в частности, по Николаевщине и Одесской области.

Проукраинские настроения на оккупированных территориях Херсонщины и Николаевщины остаются высокими, несмотря на террор и запреты.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Проукраинские настроения на оккупированных территориях Херсонщины и Николаевщины остаются высокими. Местные продолжают отстаивать позицию и доказывать, что Херсон - это Украина, а они - украинцы. Несмотря на террор и запреты, победоносные люди разрушают планы врага благодаря своим убеждениям и устойчивости позиций", - подчеркнул он.

По словам Назарова, на боевых позициях вдоль линии соприкосновения продолжается ведение боевых действий, противник активности не проявляет, однако осуществляет ракетные атаки, в частности, по Николаевщине и Одесской области.

Он напомнил, что ракетный удар был нанесен по морской инфраструктуре Очакова, а центральный район Николаева был обстрелян реактивными системами залпового огня с использованием запрещенных международными конвенциями кассетных боеприпасов, которые имеют неизбирательное действие.

В результате чего были повреждены остановки общественного транспорта, разбиты несколько частных магазинов, поражен торговый центр, автотранспорт, газовод.

Много кластерных бомб не сдетонировали, ликвидацией последствий обстрела занимаются специалисты ГСЧС.

Кроме того, в результате ракетного удара по Одесской области самолетами стратегической авиации поражен объект туристической инфраструктуры, разрушено в том числе и несколько соседних частных зданий.

"Пытаясь попасть в тот же мост через Днестровский лиман, используя устаревшие образцы вооружения, рашисты попадают в гражданские объекты. Вследствие чего страдают мирные жители регионов. И в Николаеве, и в Одесской области есть пострадавшие, среди которых тяжело ранен 6-летний ребенок. При повторном за сутки ракетном ударе в направлении Одессы ракета сбита силами противовоздушной обороны", - добавил Назаров.

Напомним, враг продолжает бить по Николаевщине и Херсонщине.

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