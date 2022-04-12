На данный момент обустраиваются места защиты границы, в том числе возводятся укрытия для украинских военных с целью обеспечения контроля на всех основных направлениях.

Сейчас классической охраны границы Украины в Киевской, Черниговской и Сумской областях не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге в Украинском медиацентре.

"Как известно, российские оккупанты на отдельных направлениях под давлением Вооруженных сил Украины были вынуждены отойти, и пограничники постепенно начинают мероприятия вместе с ВСУ по восстановлению контроля над границей", - сказал Демченко.

Он отметил, что в Киевской, Черниговской и Сумской областях украинские военнослужащие уже вышли в те места дислокации, где находятся пограничные отделения, и там уже подняты государственные флаги.

"На данный момент группами происходит обследование приграничной территории, поскольку остается опасность минирования, работы диверсионно-разведывательных групп, и мы не должны подвергать опасности наших военнослужащих и военнослужащих Вооруженных сил Украины", - добавил Демченко.

По его словам, соответствующая работа постепенно продолжается, чтобы на всех участках пограничники вышли на все линии государственной границы.

"Мы видим, что определенные группировки остаются напротив нашего рубежа - напротив Сумской области, Черниговской области, и не исключена работа диверсионно-разведывательных групп, обстрелов с сопредельной территории. Поэтому классической охраны границы на данный момент не будет, а будет обустройство необходимых мест для того, чтобы были и укрытие для военнослужащих, и возможность обеспечения контроля на всех основных направлениях", - подытожил спикер ГПСУ.

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