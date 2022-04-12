Сейчас классической охраны границы Украины в Киевской, Черниговской и Сумской областях не будет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге в Украинском медиацентре.
"Как известно, российские оккупанты на отдельных направлениях под давлением Вооруженных сил Украины были вынуждены отойти, и пограничники постепенно начинают мероприятия вместе с ВСУ по восстановлению контроля над границей", - сказал Демченко.
Он отметил, что в Киевской, Черниговской и Сумской областях украинские военнослужащие уже вышли в те места дислокации, где находятся пограничные отделения, и там уже подняты государственные флаги.
"На данный момент группами происходит обследование приграничной территории, поскольку остается опасность минирования, работы диверсионно-разведывательных групп, и мы не должны подвергать опасности наших военнослужащих и военнослужащих Вооруженных сил Украины", - добавил Демченко.
По его словам, соответствующая работа постепенно продолжается, чтобы на всех участках пограничники вышли на все линии государственной границы.
"Мы видим, что определенные группировки остаются напротив нашего рубежа - напротив Сумской области, Черниговской области, и не исключена работа диверсионно-разведывательных групп, обстрелов с сопредельной территории. Поэтому классической охраны границы на данный момент не будет, а будет обустройство необходимых мест для того, чтобы были и укрытие для военнослужащих, и возможность обеспечения контроля на всех основных направлениях", - подытожил спикер ГПСУ.