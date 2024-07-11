Эта информация будет нашими разведчиками использована для наказания преступников.

Один из российских летчиков, который был поражен бомбардировкой Россией детской больницы "Охматдет" в Киеве, передал украинской разведке документы, касающиеся деятельности его воинской части.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник. При этом отметил, что это летчик 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии в/ч 06987, которая размещается на аэродроме "Энгельс".

Он написал в чат-боте Главного управления разведки Минобороны Украины, что еще несколько пилотов шокированы ударом по детской больнице, поэтому решил передать документы, связанные с деятельностью его воинской части, а также фото командного состава этой дивизии.

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Источник отметил, что материалы очень важны, в частности, есть документы из личных дел старшего офицерского состава, персональные данные российских военнослужащих и их семей. Но наибольшую ценность представляют грифованные документы 22-й авиационной дивизии.

"Эта информация будет использована для привлечения военных преступников, прежде всего, тех, кто отдавал приказы, к ответственности. Каждый, кто согласится на сотрудничество, предоставит дополнительную информацию, обезопасит себя и докажет, что он не причастен к военным преступлениям", - отметил источник.

Удар по больнице "Охматдет"

8 июля Россия нанесла ракетный удар по киевской детской больнице "Охматдет" и еще по одной больнице и жилому дому

По данным КГВА, жертвами российской ракетной атаки 8 июля стали 33 человека, 5 из них - дети. Пострадал 121 человек, из них 10 детей в возрасте от 2 до 17 лет. 11 человек были спасены.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о первой детской жертве среди пациентов, которые находились в "Охматдете" во время террористической атаки 8 июля. Умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации Охматдета

Министр отметил, что после удара мальчика транспортировали в одну из больниц Киева, где он умер.

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