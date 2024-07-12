В Киеве умер 7-летний Егор Завадецкий из города Голынь, который на момент ракетного удара РФ по "Охматдету" находился в отделении диализа. Ребенок был в коме 12 дней, сообщают "Вікна" со ссылкой на маму мальчика.

"Наш сыночек умер. Егорчик заснул навсегда. 7 лет", - написала его мама в своих соцсетях.

Она рассказала, что мальчик в результате падения с велосипеда получил серьезную травму печени, отек головного мозга и глаз. За свою жизнь он боролся с 20 июня. В "Охматдете" перенес несколько тяжелых операций и 12 дней находился в коме.

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"Когда Егор упал с велосипеда, то основной удар был в печень, именно на ее соединение. В Киеве нам сказали, что одну из половин нужно удалять. Почти девять часов длилась операция, после которой сын был двое суток в сознании, говорил и реагировал. Но в сохранившемся остатке образовался тромб. И снова операция, которая длилась 3,5 часа. После этого у него на двадцать минут остановилось сердце и понадобилось переливание крови", - поделилась мать

В момент российского удара по больнице Егор находился в отделении диализа. Сразу после атаки мальчика и его маму перевезли в киевский кардиоцентр. Там он и умер утром 12 июля.

Отмечается, что 7-летний Егор закончил 1 класс и вместе со своей семьей жил в Голине в Ивано-Франковской области, куда они переехали из Херсона.

Удар по "Охматдету" - последние новости

Как ранее писал УНИАН, 10 июля из-за российского удара по "Охматдету" умер мальчик, который был в реанимации.

"К сожалению, имеем первую детскую жертву среди пациентов, которые находились в НДСБ Охматдет во время террористической атаки 8 июля. Умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации Охматдета", - сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Согласно всем данным и доказательствам у Путина отбрихиваются, что Россия не причастна к удару по детской больнице. Так, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не атакует гражданские объекты в Украине, а лишь "поражает военную инфраструктуру".

В то же время Financial Times отметило, что российская ракета Х-101, которой ударили по "Охматдету", содержит западные комплектующие. Это свидетельствует, что Кремль успешно обходит западные санкции.

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