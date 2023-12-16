Офицер ВСУ показал новый список успешно демобилизированных оккупантов.

В России под Московской областью новое "пополнение телами" наемников ЧВК "Вагнер" и военных РФ, уничтоженных в Украине.

Фото мемориальной плиты с именами показал украинский офицер ВСУ Анатолий Стефан (в Украине его знают под псевдонимом "Штирлиц"). Он отметил, что речь идет о кладбище в Солнечногорске, Московская область.

"Военные + ЧВК "Вагнер", подписаны как - штурмовик", - констатировал "Штирлиц".

В списке новых "двухсотых" оказались:

Старший лейтенант Старосветский Николай;

младший лейтенант полицейский Моисеев Максим.

"Штирлиц" раскрыл имя уничтоженного начальника разведки РФ

Накануне "Штирлиц" также раскрыл имя начальника разведки гвардейской инженерной бригады, которого насильно "демобилизировали" ВСУ в Украине.

Также украинская армия ликвидировала офицера спецназа, еще одного офицера (его звание под вопросом) и заместителя командира группы специального назначения войск РФ.

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