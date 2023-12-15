Армия РФ потеряла начальника разведки и офицера спецназа.

Офицер ВСУ раскрыл партию ликвидированных оккупантов, среди которых упоминается имя начальника разведки гвардейской инженерной бригады.

Детали о новых болезненных потерях РФ сообщил Анатолий Штефан (в сети его псевдоним "Штирлиц"). По словам военного, армия Украины также "задвухсотила" офицера спецназа.

Успешно демобилизированы:

Майор Швалев Евгений, начальник разведки - заместитель начальника штаба по разведке 12 гвардейской отдельной инженерной бригады Центрального военного округа;

офицер спецназа Бахтовар Орипов (звание под вопросом);

младший лейтенант Лазарев Максим, заместитель командира группы специального назначения;

офицер Жалимов Радмир (звание под вопросом);

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Путин проговорился о потерях РФ в Украине

Накануне лидер РФ Владимир Путин случайно раскрыл новое данные о потерях "живой силы" российской армии в Украине. В рамках своей пресс-конференции 14 декабря он упомянул, что во время полномасштабного вторжения погибло более 300 тысяч солдат РФ.

Упомянутое количество несколько отличается от данных Генштаба ВСУ: по состоянию на 15 декабря ведомство заявило о 343 890 ликвидированных солдатах РФ. Однако новая цифра Путина все же более "реальна", нежели предыдущая статистика от руководства России.

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