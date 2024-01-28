Иногда командирам приходится приказывать личному составу отступать из-за отсутствия боеприпасов.

На фронте критическая ситуация с балансом сил, в частности на уровне вооружений и поставка боеприпасов. Страны НАТО пообещали Украине 200 тысяч снарядов в год. А Северная Корея может предоставить России миллион снарядов за одну неделю.

Как сообщил в интервью OBOZ.UA офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров, украинская дипломатия сейчас должна объяснять нашим партнерам, что нужно миллионы снарядов, масштабирование и развертывание производства.

"Можете спросить у солдат, каков сейчас лимит использования тех самых 155-миллиметровых снарядов на линии фронта. Только идиот, извините, может сказать, что дефицит снарядов можно компенсировать с помощью FPV-дронов. FPV-дроны и 155-миллиметровый снаряд - это совершенно разная номенклатура вооружений. Они не могут компенсировать друг друга, они дополняют друг друга", - отметил Крамаров.

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По его словам, с этим сейчас большие проблемы. Больше всего беспокойств из-за политических процессов в США, ведь американцы были крупнейшими донорами из номенклатуры вооружений натовского образца.

"Это очень круто, что весь мир увидел, что российский танк Т-90М можно уничтожить с БМП Bradley, но если у БМП Bradley элементарно нет патронов для пушки, то она становится трофеем в российском военном музее", - пояснил он.

По его словам, ситуация сейчас "очень критическая". Иногда командирам приходится приказывать личному составу отступать из-за отсутствия боеприпасов.

"Я знаю ситуацию в том же Крахмальном, о которой сейчас много говорят. Мой бывший подчиненный сейчас там командир роты. Они держали Крахмальное и отошли из него элементарно из-за того, что не было боеприпасов. Командир роты лично находился в этом поселке, командовал своими подчиненными, у него было шесть погибших. Он рассказывал мне: "Мы сделали последний выстрел из гранатомета, и я понял, что дальше удерживать позицию мы просто физически не можем. В противном случае я просто положу рот". И он отошел. Кстати, после того, буквально за 24 часа, 25-бригада, штурмовики зашли в Крахмальное, перебили там россиян - и теперь этот населенный пункт вновь условно серая зона", - отметил он.

Фронт под Купянском - последние новости

Как говорится в отчете Института по изучению войны (ISW) от 21 января, российские оккупанты продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и захватили село Крахмальное в 20 км к северо-западу от Сватово.

Ранее Фитьо заверил, что захват оккупантами населенного пункта Крахмальное на Харьковщине не представляет угрозы для соседних подразделений.

"Крахмальное - это населенный пункт, в котором до широкомасштабной войны проживало 45 человек, это, видимо, 5 домов. И эти дома были разрушены оккупантами. Наша основная цель - уберечь жизни украинских защитников, их позиции были перемещены на подготовленные к этому времени запасные позиции, где они сейчас держат оборону. Каких-то угроз для соседних подразделений это не несет. И я думаю, что то, что произошло, это временное явление, потому что линия фронта ежедневно смещается", - сказал он.

Фитьо добавил, что Крахмальное ранее было оккупированной территорией и его отбили во время Харьковского наступления.

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