Отличились аэроразведчики 11-й бригады имени Михаила Грушевского.

Одесские гвардейцы уничтожили вражескую противотанковую пушку "Рапира", публично унизив армию РФ сломанной "шпагой".

Как сообщает пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, на одном из направлений отличились аэроразведчики 11-й бригады имени Михаила Грушевского.

"Аэроразведчики "сломали" вражескую "Рапиру". По древним традициям сломанная Рапира (имеется в виду тип клинкового оружия с тонким и острым двусторонним лезвием – УНИАН), или шпага означала публичное унижение и лишение прав. Нет у них прав на нашу землю!",- отмечают гвардейцы.

Пресс-служба объединения также обнародовала соответствующее видео, на котором зафиксировано, как военные дроном уничтожают эту вражескую пушку. Показано, что оккупанты пытались оружие скрыть, но украинские защитники отследили его и превратили в металлолом.

Успехи одесских гвардейцев на фронте

Напомним, ранее одесские гвардейцы уничтожили дроном на Днепре моторную лодку с оккупантами - вместе с плавсредством в ад отправились 5 оккупантов, которые пришли убивать украинцев. Лодка некоторое время маневрировала рекой. Потом происходит взрыв и она навсегда останавливается в движении.

Также Одесские гвардейцы обнаружили наблюдательный комплекс "Муром-М" оккупантов, установленный на башне. Ценное оборудование также было уничтожено с помощью дрона-камикадзе - это был третий комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", уничтоженный бойцами 11-й бригады им. Михаила Грушевского за последние два месяца.

Кроме того, на Херсонщине бойцы подразделения "Ласточка" этой же бригады дроном-камикадзе уничтожили блиндаж вместе с оккупантами, а на Запорожском направлении одесские гвардейцы вывели из строя вражескую пару Су-25.

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