Стало известно, какие потери понесли захватчики на одном из направлений.

В ВСУ рассказали об определенных успехах на юге страны, уничтоженной вражеской технике и последствиях российских ударов по гражданскому населению.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, сейчас идет контрбатарейная борьба, враг продолжает активно применять тактическую авиацию. В частности, за минувшие сутки оккупанты нанесли три авиационных удара с применением 17 управляемых авиабомб в районы населенных пунктов Бериславского района Херсонщины. Под бомбежкой оказались Бургунка, Ольговка, Николаевка. Разрушены несколько частных домов.

Всего за сутки российская армия осуществила около 100 артиллерийских обстрелов с использованием более 650 снарядов, в том числе 18 обстрелов населенных пунктов Херсонщины и Николаевщины.

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"Ночью мощно обстрелян сам Херсон, также пострадали местные жители в Днепровском, Широкой Балке, Антоновке, ромашковом и Очакове. В результате обстрелов погиб гражданский человек, еще один ранен. Повреждены 13 домов, два складских здания, хозяйственное сооружение, гараж и газопровод", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в районе населенного пункта Змиевка Бериславского района в результате подрыва на неопределенном взрывном предмете погиб мужчина, изуродован трактор.

В свою очередь, Силы обороны юга продолжают выполнение огневых задач. За минувшие сутки ликвидированы 11 оккупантов, уничтожены три пушки, два БТР-82А, три разведывательных беспилотных летательных аппарата типа "ZALA" и "Орлан-10". Также уничтожены лодка и две единицы автобронетехники.

Война в Украине - ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга остается напряженной. Но украинские защитники продолжают выполнение огневых задач. В частности, накануне было получено подтверждение ликвидации десяти оккупантов, уничтожения трех пушек противника, бронетранспортера и БТР.

Даже, когда ракетоносители не находятся на дежурстве в Черном море, уровень ракетной угрозы остается высоким. Несколько снаряженных ракетоносителей всегда готовы к выходу на боевое дежурство.

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