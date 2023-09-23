Моторное плавсредство вместе с личным составом "догнал" украинский дрон.

На реке Днепр одесские гвардейцы уничтожили лодку вместе с живой силой.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

"Нет места оккупантам ни на земле, ни на воде украинской. Бойцы 11-й бригады им. Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины на Днепре дроном-камикадзе уничтожили моторную лодку противника с личным составом", - отметили военные.

По данным пресс-службы, вместе с лодкой уничтожено 5 оккупантов.

Гвардейцы также обнародовали видео, на котором зафиксирована ювелирная работа украинских бойцов. В частности, видно, как лодка маневрирует по реке, затем происходит взрыв и плавсредство останавливает движение. После этого вражеская лодка, судя по всему, пошла ко дну.

Успехи одесских гвардейцев

Сегодня, 23 сентября, стало известно, что одесские гвардейцы обнаружили наблюдательный комплекс "Муром-М" оккупантов, установленный врагом для большей производительности на башне. Дорогостоящее оборудование уничтожено с помощью дрона-камикадзе. Это уже третий комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", уничтоженный бойцами 11-й бригады им. Михаила Грушевского за последние два месяца.

Также на Херсонщине бойцы подразделения "Ласточка" 11-й бригады имени Михаила Грушевского НГУ дроном-камикадзе уничтожили блиндаж вместе с оккупантами. Еще гвардейцы отличились на Запорожском направлении, когда вывели из строя вражескую пару Су-25.

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