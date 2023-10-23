В Силах обороны юга поделились предварительными сведениями насчет вражеской ночной атаки, отметил спикер украинской Добровольческой армии "Пивдень".

В ночь на понедельник, 23 октября, российские оккупанты совершили массированную атаку дронами по Одесской области.

Украинским воинам удалось уничтожить немало вражеских беспилотников, сообщил в Telegram спикер украинской добровольческой армии "Пивдень" Сергей Братчук, ссылаясь на сведения военных.

"Предварительно, по данным Сил обороны юга, ночью над Одесщиной было уничтожено девять "Шахедов", - поделился он.

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Вражеские дроны-убийцы ночью атаковали Украину - что надо знать

В ряде областей нашего государства в ночь на 23 октября была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронами, и работала противовоздушная оборона. Воздушная тревога в Одесской области звучала около 1 ночи - в 00:58. Отбой тревоги в регионе был в 01:46.

Стоит отметить, что оккупанты уже много раз атаковали нашу землю беспилотниками, в том числе и Одесскую область - есть жертвы, разрушения и пострадавшие.

Защитники Украины уничтожают беспилотники противника. По состоянию на 22 октября в Украине ликвидировали уже 5 339 вражеских дронов оперативно-тактического уровня.

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