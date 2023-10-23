Под угрозой оказался юг страны.

Российские захватчики второй раз за ночь выпустили в сторону Украины ударные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

Они сообщили, что угроза дронов существует для Затоки Одесской области, а также Николаевской и Херсонской области. Кроме того, жителей Запорожской и Днепропетровской областей предупредили о ракетной угрозе.

Сейчас воздушная тревога, кроме указанных областей, также звучит в Черниговской, Сумской и Донецкой областях.

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Обновлено в 01:40: Для Черниговщины, Сумщины и Донетчины прозвучал отбой.

Российские атаки по Украине: последние новости

Напомним, что вечером оккупационные войска совершили атаку по украинским городам, применив ударные дроны. Сообщалось о беспилотных летательных аппаратах в Киевской и Харьковской областях.

В военной администрации отмечали, что на подступах к столице работала украинская противовоздушная оборона. О последствиях атаки пока не сообщалось.

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