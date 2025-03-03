В результате обстрелов остановлена работа трех котельных.

Вечером 3 марта российская армия атаковала Одессу и Одесскую область ударными дронами, местные жители сообщают о пожаре.

Как передает корреспондент УНИАН, примерно в 20:49 в городе объявили воздушную тревогу. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что для Одесского района существует угроза применения ударных беспилотников, он попросил жителей перейти в укрытия.

Вскоре в городе начались взрывы. Мониторинговые каналы сообщили, что большое количество российских БПЛА движется со стороны Черного моря на разные районы города, также дроны замечены в Одесской области. В соцсетях писали, что в некоторых районах Одессы начались перебои со светом и "скачки" напряжения.

Одесситы, которые в момент атаки были в районе пляжа Аркадия, очень испугались, потому что видели много дронов и не знали, где спрятаться. Также местные жители сообщили о пожаре из-за попадания.

Впоследствии Кипер заявил, что в результате удара повреждена энергетическая инфраструктура, в части города действуют аварийные отключения электроэнергии. Коммунальные службы уже начали работу по запуску генераторов для работы критической инфраструктуры, в том числе и котельных. Развертываются дополнительные пункты несокрушимости. Кроме того, в результате падения обломков и взрывных волн повреждены два частных дома и бизнес-центр.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате обстрела остановлена работа трех районных котельных города:

"Работаем над тем, чтобы как можно быстрее перезапустить процесс теплоснабжения с помощью альтернативных источников питания... Информация о пострадавших уточняется, работает оперативный штаб и городские коммунальные службы".

Атаки дронов на Украину

Напомним, в ночь на 3 марта Россия осуществила масштабную атаку на Украину, используя 83 беспилотных летательных аппарата типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы различных типов. Атаки были осуществлены с направлений Орел, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о сбитии 46 дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях. Еще 31 беспилотник-имитатор был локально потерян без негативных последствий.

В результате этой атаки пострадали Харьковская, Сумская, Киевская, Черкасская, Днепропетровская и Запорожская области. В Харькове один из БПЛА влетел в жилой дом.

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