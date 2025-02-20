Военные моряки уничтожили 16 "Шахедов".

Поздно вечером 19 февраля российская армия атаковала Одессу ударными дронами, которые запустили со стороны Черного моря. Город защищали, в частности военные моряки. О ночном воздушном бое военных моряков над Одессой рассказал командующий Военно-морских сил ВС Украины Алексей Неижпапа.

"Россияне в очередной раз атаковали мирные города Украины ударными БпЛА типа Shahed. Спасибо воинам группировки ВМС ВС Украины за 16 уничтоженных "Шахедов", - подчеркнул командующий.

На видео, которое обнародовал Неижпапа, можно увидеть в небе вражеские ударные беспилотники, которых накрывает огонь украинских защитников. Все ночное небо освещает зарево, на впечатляющих кадрах, например, снят дрон, в который попали военные моряки. Пораженный БПЛА падает вниз, оставляя за собой огромный "хвост" дыма.

Как уточнили в ВМС ВСУ, вражеские дроны сбивали подразделения Военно-морских сил вместе с моряками-пограничниками. Ударные БПЛА были направлены на гражданскую и критическую инфраструктуру города.

Этот бой видели многие жители Одессы, которые преимущественно живут у моря, а также жители других районов. Очевидцы сравнивают этот ночной бой с фантастической кинолентой "Звездные войны", и говорят, что ВСУ делают из российских дронов "люстры".

Атака по Одессе 19 февраля - подробности

Напомним, 19 февраля Одесса второй день подряд находилась под атакой дронов - большое количество БПЛА направлялось на город со стороны Черного моря. В результате атаки возникли пожары на крыше заведения общественного питания и складского здания, повреждено административное здание, частный дом и тому подобное. Пострадала 55-летняя женщина.

Также из-за атаки без электроснабжения остались около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы. В результате обесточивания приостановлена работа очистных сооружений. Была повреждена тепломагистраль, у части абонентов отключилось отопление. В общем, в результате двух дней ударов по Одесскому району, без света в ночь на 20 февраля находилось 89500 абонентов.

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