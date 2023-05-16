Противник атаковал малыми пехотными группами при поддержке артиллерии.

Бойцы Государственной пограничной службы Украины отбили два штурма российских захватчиков в Бахмути Донецкой области, уничтожено обезврежено 9 оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Пограничники отбили два штурма врага. Противник атаковал малыми пехотными группами при поддержке артиллерии. Открыв огонь на поражение, бойцы ГПСУ отбросили захватчиков от линии боевого столкновения", - говорится в сообщении.

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В Госпогранслужбе проинформировали, что в стрелковых боях украинские защитники уничтожили 3 оккупантов, 6 – ранили.

Бои за Бахмут: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минобороны сообщили, что ВСУ освободили от врага на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров. В то же время, враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией.

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что по состоянию на 13 мая во время недавних контратак защитники Украины под Бахмутом освободили от врага 16,85 квадратных километров.

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