Враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией, отметили в Минобороны.

В течение нескольких дней Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram. Она подчеркнула, что информацию о ходе боевых действий следует рассматривать в комплексе всех мер оборонительной операции и не вырывать из контекста событий.

"К примеру, в течение нескольких дней наши войска освободили от врага на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров. В то же время, враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией. Кроме того, враг подтягивает подразделения профессиональных десантников. Продолжаются тяжелые бои с разным результатом", - заявила замминистра.

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Маляр подчеркнула, что в сложившейся ситуации украинские защитники делают максимум и даже больше.

По ее словам, то, что оборона Бахмута длится столько месяцев да еще и на определенных участках есть продвижение - это сверхусилия ВСУ и высокий уровень профессионализма командования обороной.

"Я напомню, что враг имеет преимущество в количестве людей и вооружения. Вместе с тем, благодаря действиям наших военных, еще с прошлого лета не может реализовать свои планы на Бахмутском направлении", - отметила Маляр.

Ситуация на фронтах Украины - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Так, за прошедшие сутки произошло 49 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий и в дальнейшем остаются Бахмут и Марьинка.

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что по состоянию на 13 мая во время недавних контратак защитники Украины под Бахмутом освободили от врага 16,85 квадратных километров.

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