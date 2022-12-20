Противник продолжает вести наступательные действия на двух направлениях, отметили в Генштабе.

Российские оккупанты за сутки нанесли 10 авиационных и 4 ракетных удара по гражданским объектам украинских городов.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается и в дальнейшем на всей территории Украины, об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил нашего государства в социальной сети Facebook.

"В течение суток противник нанес 10 авиационных и 4 ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов Андреевка, Волчанск, Соледар, а также осуществилл около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Херсон", - говорится в сообщении.

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Также в Генштабе отметили, что угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины остается.

"Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях. На других направлениях враг осуществляет оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, продолжает осуществлять обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии соприкосновения", - информируют в Генштабе.

Также российские оккупанты наращивают объемы переброски мобилизованного личного состава, вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов и боеприпасов из дальневосточных регионов РФ.

Сообщается, что на Волынском, Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сегодня осуществил минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах 27 населенных пунктов. Также российские оккупанты применили ударные БпЛА вблизи сел Поповка Черниговской области и Зибино Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг осуществил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии 15 населенных пунктов. Также оккупанты нанесли удары силами оперативно-тактической и армейской авиации в районах населенных пунктов Новоселевское и Площанка.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает вести наступательные действия, осуществил обстрелы из танков и всех типов артиллерии по позициям украинских войск в районах 24 населенных пунктов, а также удары оперативно-тактической и армейской авиацией вблизи Андреевки, Белогоровки, Спорного, Пивничного, Нью-Йорка, Каменки, Авдеевки, Невельского.

Также вражеские войска вели обстрелы на Новопавловском направлении.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать украинские позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Враг осуществил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии 35 населенных пунктов.

Вражеские удары по Украине - что надо знать

Российские захватчики нанесли новый массированный ракетный удар по Украине утром 16 декабря. Враги запустили по нашему государству более 70 ракет, 61 из них сбили. Воздушная тревога в Украине длилась более четырех часов.

Вследствие массированного ракетного удара было повреждено около девяти объектов генерации. В ряде населенных пунктов возникли проблемы с электроснабжением, связью и отоплением. Кроме того, были проблемы с водоснабжением.

Позже - ночью 19 декабря, враг запустил по Украине 35 дронов "Шахед", 30 из них удалось ликвидировать.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, после новой атаки противника ситуация в энергетике Украины остается действительно сложной. В 11 областях государства применены аварийные отключения электроэнергии.

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