Противники десятки раз били по нашей земле из реактивных систем залпового огня.

Российские оккупанты в течение суток нанесли по территории Украины более 40 авиационных ударов и совершили свыше 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в своей сводке по состоянию на 18:00 среды, 22 марта. "За сутки противник нанес ракетный удар по Запорожью, в результате чего 2 российские ракеты попали в жилой многоэтажный дом, есть погибшие и раненые среди гражданских", - напомнили в Генштабе.

Также враг нанес 41 авиационный удар, в частности, оккупанты запустили 21 беспилотник типа "Шахед-136" из Брянской области РФ, 16 из этих дронов были сбиты.

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"В результате ударов вражеских БПЛА россияне поразили территорию общежития профессионального колледжа в Ржищеве Киевской области, есть погибшие и раненые среди гражданских граждан, а также поврежден объект гражданской критической инфраструктуры в Житомирской области", - сказано в сообщении.

Также захватчики совершили более 30 обстрелов украинских территорий из реактивных систем залпового огня. В Генштабе добавили, что угроза нанесения врагом ударов остается по всей территории Украины.

Вражеские удары по Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 22 марта, российские военные атаковали Киевскую область беспилотниками.

Утром в ГСЧС сообщили, что в результате ночной атаки российских оккупантов в Ржищеве Киевской области разрушениям подверглись два общежития и учебный корпус профессионального лицея. Известно о семерых погибших и девятерых травмированных в результате атаки. Среди пострадавших один ребенок.

Также сегодня днем россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью. Всего они выпустили 6 ракет, одна из которых попала между двумя жилыми домами.

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат предположил, что удары по Запорожью были нанесены из реактивной артиллерии.

По состоянию на 16:30 было известно об одной погибшей и 32 пострадавших в результате удара, из которых 27 были госпитализированы (из них трое - дети).

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