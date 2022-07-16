В пятницу в области было очень много обстрелов.

В Донецкой области в результате обстрелов российскими оккупантами за минувшие сутки погибло восемь гражданских людей, а тринадцать - ранены.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он отметил, что в пятницу было очень много обстрелов. По его словам, оккупанты, в частности, обстреляли Славянск, Соледар, Бахмут, Торецк, Красногоровку, Угледар.

Кириленко сказал, что 15 июля был обстрелян центр города Краматорск, но жертв нет.

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После захвата Лисичанска военно-политическое руководство РФ заявило об "оперативной паузе". Тем не менее враг продолжает проводить наступательные операции в Донецкой области, чтобы выйти на админграницу области.

Захватчики осуществили несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение на направлениях Николаевка - Спорное, Мироновка - Углегорская ТЭС и Видродження – Вершина.

По данным Института изучения войны, российские войска готовятся к масштабному наступлению вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут.

В приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий Сил обороны враг удерживает до четырех батальонных тактических групп.

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