В результате вражеских обстрелов пострадала пожилая женщина.

Российские оккупанты ударили по Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, в результате обстрела ранена пожилая женщина.

Противник обстрелял Мирскую громаду, повредил около полдесятка частных домов, хозяйственную постройку и газопровод, об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Сегодня после обеда оккупационная армия Российской Федерации ударила из тяжелой артиллерии по Мирской громаде в Никопольском районе", - рассказал он.

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Чиновник добавил, что в результате обстрела пострадала женщина, 1949 года рождения - она получила легкие повреждения, была в удовлетворительном состоянии и будет лечиться амбулаторно.

Ситуация в Днепропетровской области во время войны с Россией - самое важное

Оккупанты уже не раз обстреливали Никопольский район и город Днепр, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

В частности, 29 ноября председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что ночью противники запустили по Днепру четыре ракеты.

Также чиновник рассказал, что захватчики в Никопольском районе обстреляли из "Ураганов" и тяжелой артиллерии Красногригорьевскую громаду.

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