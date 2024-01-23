Противник надеется на "эффект террора", полагает аналитик.

Новости Киева сейчас и Харькова в центре внимания, поскольку россияне нанесли по этим городам мощный ракетный удар. Военный эксперт Сергей Грабский полагает, что российские захватчики поняли, что нет смысла наносить удары по критической инфраструктуре, и начали пытаться бить, в частности, по военной промышленности.

Враг также надеяться на "эффект террора", рассказал аналитик во вторник, 23 января в эфире канала "FreeДом". Собеседник отметил, что постоянные атаки выматывают людей, и, как полагают россияне, могут ослабить моральный дух.

"Мы видим, что они носят комбинированный характер, и этот характер заключается в том, что противник понял бессмысленность сейчас атак на критическую инфраструктуру, пытается нанести удары по нашим военным объектам, объектам военной промышленности, возможно, по транспортным коммуникациям. И прямо сейчас мы видим эту атаку...", - считает Грабский.

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Обстрели Киева сегодня утром, Харькова и Павлограда - что нужно знать

Россияне 23 января запустили ракеты по ряду украинских городов. Сообщалось, что в Харькове противник, в частности, попал в многоэтажный жилой дом, и под завалами находились люди. Позже стало известно, что в результате вражеского удара погибли четыре человека, и есть десятки пострадавших. В Павлограде в результате вражеского удара погиб один человек.

В Киеве обломки вражеских ракет упали в Дарницком, Печерском, Святошинском и Соломенском районах, есть поврежденные машины, выбитые окна в домах, сообщалось о "прилете" в нежилое помещение. По сведениям местных властей, пострадали 18 человек, в том числе трое детей.

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