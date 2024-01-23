В результате террористической атаки России по Харькову повреждены 30 жилых домов.

Сейчас известно о трех погибших в результате сегодняшнего ракетного обстрела Харькова, данные о четвертом не подтвердились. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Данные о четвертом погибшем не подтвердились. По состоянию на сейчас в результате ударов по Харькову трое погибших", - отметил он.

Полиция Харьковской области проинформировала, что утром оккупанты нанесли несколько ударов по Киевскому и Салтовскому районам города. По предварительной информации, били ракетами Х-22. Среди раненых есть работники полиции, которые осуществляли разбор завалов на местах попаданий.

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По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в настоящее время установлено, что в результате террористической атаки России по Харькову повреждены 30 жилых домов.

"Выбито около тысячи окон (на улице минус 7). В 20 домах вынуждены были отключить отопление. В 14-ти отключено электричество, в 12-ти - газоснабжение. На местах прилетов работают все соответствующие службы. Людям оказывается вся необходимая помощь, в том числе разворачиваются три пункта обогрева", - отметил он.

Утренний удар по Харькову - детали

Сегодня утром российские войска ударили ракетами по гражданской инфраструктуре в Харькове – разрушены жилые дома, уничтожены гражданские автомобили.

Ранее глава Харьковской ОВА сообщал, что в результате обстрела города погибли две женщины, которым было 40 и 56 лет, более 40 человек пострадали, среди них – двое детей. В тяжелом состоянии находятся пять человек.

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