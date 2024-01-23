Не все российские ракеты, двигавшиеся по баллистической траектории, достигли своих целей.

В Воздушных силах Вооруженных силах Украины раскрыли подробности ночной ракетной атаки российских захватчиков.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире информационного телемарафона. "Всего за ночь был нанесен удар 41 средством воздушного нападения. Это ракеты разных типов. Это комбинированный удар. Начиналось все с ракет С-300, С-400, которые запустили из Белгородской области в направлении Харьковщины. Далее противник использовал стратегическую авиацию - это бомбардировщики Ту-95МС, запустив 15 крылатых ракет Х-101/Х-555. Также восемь ракет Х-22 были запущены из бомбардировщиков Ту-22М3 и 12 баллистических ракет Искандер-М, которые тоже были запущены с северного направления по территории Украины. Эти ракеты летели в разных направлениях", - сообщил Игнат.

Кроме того, он добавил, что россияне запустили две управляемые авиационные ракеты с самолетов Су-34. Игнат уточнил, что большинство озвученных им типов ракет летят и атакуют по баллистической траектории. В частности, это ракеты Искандер-М, Х-22 и С-300/С-400.

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"Понимаем, что против баллистики надо больше средств. Несмотря на то, что били также по разным регионам баллистикой - это и Харьковщина, Днепропетровщина - 5 баллистических ракет Искандер-М были уничтожены. Кроме того, уничтожены все крылатые ракеты Х-101/X-555. Уничтожено 15 таких ракет. Также уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59", - отметил Игнат. По его словам, информация еще уточняется, но из 41 ракеты уничтожена 21.

"В который раз хотим отметить, это также важно, что не все ракеты, которые не уничтожены - имею в виду те, что летели по баллистике - не все эти ракеты достигли своих целей. Мы так каждый раз лаконично говорим, чтобы особо не рассказывать где, когда и как это произошло", - подчеркнул Игнат.

Обстрел в Киеве сегодня и в Харькове - что надо знать

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские оккупанты запустили ракеты по разным украинским городам.

В частности, в Харькове в результате атаки три человека погибли, а еще более 40 - получили ранения, среди пострадавших есть дети. Из-под завалов спасены 27 человек.

В Киеве в результате российской ракетной атаки известно о 20 пострадавших. Из них 13 - госпитализированы, в том числе трое детей. На Днепропетровщине в результате атаки по Павлограду один человек погиб, один - травмирован.

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