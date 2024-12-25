Президент поделился, что большую часть ракет и дронов сбили, но есть и попадания.

В среду, 25 декабря, россияне совершили массированный обстрел Украины. Оккупанты задействовали во время атаки десятки ракет и более сотни ударных дронов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели - наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине", - заявил он.

Видео дня

Президент поделился, что по предварительным данным, украинским защитникам удалось сбить более 50 ракет и значительную часть дронов. Тем не менее есть и попадания.

Зеленский подчеркнул, что сейчас в нескольких регионах Украины есть отключения света. По его словам, энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии потребителям.

"Спасибо каждому, кто сейчас работает для страны, кто на боевом дежурстве, кто защищает наше небо. Восстановим максимум. Российское зло не сломает Украину и не исказит Рождество",

Обстрел Украины 25 декабря - что стоит знать

Напомним, что 25 декабря россияне атаковали Украину ракетами и дронами. Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщало о пусках крылатых ракет типа "Калибр" и российских беспилотных летательных аппаратов, включая дроны типа "шахед".

Кроме того, с территории Молдовы была запущена крылатая ракета в направлении Черновцов.

Из-за масштабного обстрела во многих областях Украины появились проблемы с электроэнергией. В частности, графики отключений ввели в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областях.

Вас также могут заинтересовать новости: