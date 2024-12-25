"Укрэнерго" сообщило о ситуации с электроэнергией в течение суток, 25 декабря 2024 года.

В ночь на Рождество, 25 декабря 2024 года, Россия нанесла по Украине очередную массированную ракетную атаку, из-за которой "Укрэнерго" вновь вводит графики отключения электроэнергии.

В компании сообщили, что когда будут отключения в вашем регионе, можно узнать на странице того или иного Облэнерго.

ДТЭК уже опубликовал в Telegram графики отключений для Киева, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей. Сообщается, что в Киеве будут действовать отключения до 09:30 для 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 очередей.

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В Днепропетройской области ситуация более критическая.

Очереди 1.1, 1.2: свет будет отсутствовать до 08:30, с 12:00 до 15:30 и с 22:30 до 24:00.

Очереди 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00.

Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 15:30 до 22:30.

Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 15:30 до 19:00.

Очереди 5.1, 5.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 19:00 до 24:00.

Очереди 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать с 12:00 до 15:30 и с 19:00 до 22:30.

В Одесской области свет для очередей 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2 будет отсутствовать до 10:00, а для 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 — с 10:00 до 13:00.

В Киевской области для очередей 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2 будет отсутствовать до 09:00, а для 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 — до 10:30.

В ДТЭК также сообщили, что Россия нанесла удар, в частности, по теплоэлектростанциям компании. Из-за чего было серьезно повреждено оборудование.

"В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и восстановлению работы оборудования", - говорится в Telegram.

Что известно о ситуации с энергосистемой и об этом обстреле

Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил, что массированная ракетная атака России, которую они произвели в ночь на Рождество, стала "уникальной".

"Во-первых, ракеты давно не заходили через район Покровска. Во-вторых, [оккупанты] работали не только по свету, а и по воде, теплу и газу. Со светом будут проблемы, приходы по энергетике есть, в некоторых местах существенные (из того что мне известно на сейчас)", - говорится в уведомлении.

Ранее УНИАН сообщал, что, если бы обстрела не было, отключений в Рождество можно было избежать. "Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется", - говорилось в сообщении "Укрэнерго".

Кроме того, эксперт заявлял, что, на момент 24 декабря, не предполагались никакие почасовые плановые отключения. Не было никаких ограничений, связанных с дефицитом мощностей.

"Вчера [23 декабря] устранили некоторые аварийные повреждения, которые были в системе передачи. И сегодня [24 декабря] здесь таких проблем нет, поэтому следует ожидать, что люди будут с электрической энергией, если, безусловно, не случится новый, мощный, массированный обстрел украинской энергетической системы. Это уже предсказать никто не может", - сказал он.

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