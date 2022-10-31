Он заявил, что "это не все", что Россия могла бы сделать.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал сегодняшний массированный обстрел Украины ответом на взрывы в оккупированном Крыму.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, можно ли считать утренную атаку ответом на "недавние события в Севастополе".

"Отчасти так и есть. Но это не все, что мы могли бы сделать", - сказал он.

Видео дня

Также он заявил, что атака на корабли Черноморского флота частично шла в коридоре, по которому вывозится зерно.

Массированный обстрел Украины 31 октября

Как сообщал УНИАН, утром Российская Федерация опять совершила массированный удару по территории Украины.

Часть ракет попала в объекты критической инфраструктуры в нескольких регионах.

Одна из сбитых ракет упала на территории Молдовы. В МИД страны назвали новые удары по Украине вопиющим нарушением международного гуманитарного права.

В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из 55 крылатых ракет, выпущенных сегодня оккупантами, Воздушным силам удалось сбить 45.

Атака на Черноморский флот

29 октября в оккупированном россиянами Севастополе прозвучали мощные взрывы. Сообщалось, что бухту атаковали беспилотники.

В результате взрыва несколько российских кораблей получили повреждения, в том числе фрегат "Адмирал Макаров" и морской тральщик "Иван Голубец".

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что к этому причастны специалисты Военно-морских сил Великобритании.

В тот же день в России заявили, что выходят из зернового соглашения.

Вас также могут заинтересовать новости: