Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал сегодняшний массированный обстрел Украины ответом на взрывы в оккупированном Крыму.
Так он ответил на вопрос журналиста о том, можно ли считать утренную атаку ответом на "недавние события в Севастополе".
"Отчасти так и есть. Но это не все, что мы могли бы сделать", - сказал он.
Также он заявил, что атака на корабли Черноморского флота частично шла в коридоре, по которому вывозится зерно.
Массированный обстрел Украины 31 октября
Как сообщал УНИАН, утром Российская Федерация опять совершила массированный удару по территории Украины.
Часть ракет попала в объекты критической инфраструктуры в нескольких регионах.
Одна из сбитых ракет упала на территории Молдовы. В МИД страны назвали новые удары по Украине вопиющим нарушением международного гуманитарного права.
В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из 55 крылатых ракет, выпущенных сегодня оккупантами, Воздушным силам удалось сбить 45.
Атака на Черноморский флот
29 октября в оккупированном россиянами Севастополе прозвучали мощные взрывы. Сообщалось, что бухту атаковали беспилотники.
В результате взрыва несколько российских кораблей получили повреждения, в том числе фрегат "Адмирал Макаров" и морской тральщик "Иван Голубец".
В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что к этому причастны специалисты Военно-морских сил Великобритании.
В тот же день в России заявили, что выходят из зернового соглашения.