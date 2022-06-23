Противник использовал боеприпасы, которые запрещены во время ведения войны, отметили в Сумской областной военной администрации.

Российские захватчики применили фосфорные снаряды для обстрела Сумской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"При обстреле Юнаковской громады россияне применили фосфорные снаряды!" - подчеркнул он.

Глава ОВА обнародовал видео из одного из сел Юнаковской громады, отметив, что населенный пункт россияне обстреляли из "Градов". При этом подчеркнул, что снаряды с фосфором запрещены при ведении войны.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил он.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля осуществили полномасштабное вторжение в Украину. Враги сначала сбрасывали бомбы на военные объекты, а позже атаковали и жилье мирных людей, в частности, в Сумской области, было много жертв и пострадавших.

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