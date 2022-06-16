Было попадание в жилой дом.

Два вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова - один человек погиб, шестеро ранены.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

Он сообщил, что 15 июня после 20 часов вечера, "два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова".

"Попадание в жилой дом, один человек погиб, шестеро раненых. Повреждены объекты инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Живицкий также рассказал, что вчера днем россияне дважды обстреляли Новослободскую общину - били из минометов и артиллерии.

Он отмечает, что после 14 часов также одиночные выстрелы были по Эсманской и Белопольской громадам.

Как сообщал УНИАН, в Новомосковском районе Днепропетровской области россияне ракетными ударами уничтожили строительное предприятие.

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