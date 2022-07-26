Информация по масштабам разрушений и пострадавших уточняется.

Враг нанес ракетный удар по югу Украины, есть попадания в частные дома и портовую инфраструктуру.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

"По югу Украины нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации с направления Черного моря. Выпущено несколько ракет воздушного базирования. В Одесской области есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет. В Николаевской области атакована портовая инфраструктура", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно по Николаевскому району нанесен удар и ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонской области. Есть попадания в авторынок, другие открытые территории пригорода. Информация по масштабам разрушений и пострадавших уточняется.

Напомним, ранее эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко рассказал, как россияне могут покинуть оккупированный Херсон.

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