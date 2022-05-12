Сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики.

Российские оккупанты нанесли авиаудары по Новгород-Северскому, есть погибшие и раненые.

Об этом в своем Telegram сообщил главаЧерниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Сегодня ночью по городу Новгород-Северский м*скальская мразь нанесла несколько авиаударов по объектам критической инфраструктуры. Это школы. Повреждены и другие административные здания и частные дома. Есть погибшие и раненые. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики", - написал он.

Другие детали пока не сообщаются.

Как сообщалось, ранее в Черниговской области российские оккупанты бронетранспортером раздавили легковой автомобиль, в котором находилась семья с 10-летним мальчиком.

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