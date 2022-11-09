Пять барражирующих боеприпасов украинским силам ПВО удалось уничтожить.

Российские войска нанесли массированный удар иранскими дронами по Днепру в ночь на 9 ноября.

Как пишет глава Днепропетровской ОВА Алексей Резниченко, оккупанты попали в логистическое предприятие: "Вражеский удар вызвал сильный пожар. Горело более 3 000 квадратных метров. Огнеборцы пламя уже укротили. Разрушены склады предприятия", .

Четверых сотрудников госпитализировали с ранениями, трое - в тяжелом состоянии.

Видео дня

Пять барражирующих боеприпасов украинским силам ПВО удалось уничтожить.

Кроме того, оккупанты в очередной раз обстреляли из "Градов" Никопольский район. Без жертв.

Иранские дроны на войне против Украины

В августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. Между тем власти Ирана отрицают продажу беспилотников РФ.

В середине октября появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тыс. таких дронов. Также некоторые СМИ сообщают, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar.

18 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном.

29 октября Кулеба сообщил, что ему звонил министр иностранных дел Ирана Абдоллахиян. Во время звонка Кулеба требовал от Ирана немедленно прекратить поток оружия в Россию, которое используется для убийства мирных жителей и разрушения критической инфраструктуры в Украине.

1 ноября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в начале ноября Иран планирует отправить в Российскую Федерацию партию из более 200 боевых дронов "Shahed-136", "Mohajer-6" и "Arash-2". Поставку БПЛА будут осуществлять Каспийским морем до порта Астрахань в разобранном состоянии.

2 ноября Кулеба заявил, что Украина проинформировала Иран о последствиях в случае продажи России баллистических ракет класса "земля-земля", которые могут поражать цели на расстоянии 300 и 700 км.

Вас также могут заинтересовать новости: