В результате ракетного удара по Кропивницкому, который российские оккупанты осуществили в четверг, 28 июля, погибли пять человек, а 25 были травмированы.
Среди травмированных 13 мирных жителей и 12 военнослужащих, сообщает "Суспильне Кропивницкий" в Telegram со ссылкой на данные главы военной администрации Кировограда Андрея Райковича.
Российские войска ранним утром 24 февраля вторглись на территорию Украины и открывали огонь по военным и гражданским объектам, было много жертв.
Напомним, утром 28 июля противник запустил по Кировоградской области 13 крылатых ракет - пять ракет Х-22 из самолета ТУ-22М3 и восемь "Калибров" морского базирования. Противники попали в один из объектов "Укрзализныци" и в военный аэродром "Канатово".
Андрей Райкович сообщал, что в результате вражеского ракетного удара погибли три человека, а 16 - получили ранения.
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