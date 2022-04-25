Корабельная группировка РФ в Черном море постоянно меняет количественный состав из-за периодического захода в базы оккупированного Крыма.

Флот РФ в Черном море продолжает держать территорию Украины под угрозой ракетных ударов.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

По его словам, корабельная группировка в Черном море постоянно меняет количественный состав из-за периодического захода в базы оккупированного Крыма.

"Но основной состав продолжает держать территорию Украины под угрозой ракетных ударов", - подчеркнул Назаров.

Напомним, в Черном море находятся два российских корабля с крылатыми ракетами "Калибр".

Вас также могут заинтересовать новости: