Флот РФ в Черном море продолжает держать территорию Украины под угрозой ракетных ударов.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
По его словам, корабельная группировка в Черном море постоянно меняет количественный состав из-за периодического захода в базы оккупированного Крыма.
"Но основной состав продолжает держать территорию Украины под угрозой ракетных ударов", - подчеркнул Назаров.
Напомним, в Черном море находятся два российских корабля с крылатыми ракетами "Калибр".