Обломки вражеских ракет нашли, в частности, на территории лесных массивов, отметил руководитель Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

В результате ракетного удара по Киевской области, который российские захватчики совершили в ночь на вторник, 6 июня, были повреждены многоэтажка и семь жилых домов.

Из-за противника также поражены офисные помещения и несколько объектов гражданской инфраструктуры, обошлось без пострадавших и погибших, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области-генерал Андрей Небытов в Telegram.

По его данным, в течение суток полиция региона получила более 50 сообщений об обнаружении обломков воздушных целей. Обломки ракет найдены, в частности, на полях и на территории лесных массивов двух районов.

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"...Ночью правоохранители и спасатели эвакуировали из помещения больницы 63 человека, среди которых 8 детей... Из-за ракетных обстрелов в одном из районов области были оборваны электросети", - отметил генерал.

Обстрел Киевской области - сейчас это стоит знать

В ночь на 6 июня в Киевской области и в столице была объявлена воздушная тревога. Позже в Киевской городской военной администрации сообщили, что на подступах к Киеву работают силы противовоздушной обороны.

По сведениям командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, противники запустили по территории нашего государства 35 крылатых ракет. В ВСУ отметили, что все вражеские воздушные цели были уничтожены.

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