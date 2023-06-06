Силы ПВО сегодня ночью отработали просто на отлично, уничтожив все российские ракет.

Прошедшей ночью силы ПВО уничтожили 35 из 35 крылатых ракет, которыми россияне атаковали Украину. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что атака происходила в период с 00.30 по 04.00 часов утра – оккупанты били по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555.

"Атаковали традиционно – из района Каспийского моря из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что большинство Х-101/Х-555 были запущены по направлению на Киев, где их успешно перехватили бойцы из зоны ответственности воздушного командования "Центр".

Воздушная атака против Украине 6 июня

После полуночи россияне вновь атаковали Украину крылатыми ракетами. Противовоздушная оборона начала работать около часа ночи в регионах, борясь с воздушными целями противника.

Позже в КГВА заявили, что над Киевом были сбиты более 20 воздушных целей. Ни одна ракета не попала по назначенной ей цели, но упавшие обломки причинили некоторый ущерб в Деснянском районе

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