Прошедшей ночью силы ПВО уничтожили 35 из 35 крылатых ракет, которыми россияне атаковали Украину. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что атака происходила в период с 00.30 по 04.00 часов утра – оккупанты били по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555.
"Атаковали традиционно – из района Каспийского моря из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство Х-101/Х-555 были запущены по направлению на Киев, где их успешно перехватили бойцы из зоны ответственности воздушного командования "Центр".
Воздушная атака против Украине 6 июня
После полуночи россияне вновь атаковали Украину крылатыми ракетами. Противовоздушная оборона начала работать около часа ночи в регионах, борясь с воздушными целями противника.
Позже в КГВА заявили, что над Киевом были сбиты более 20 воздушных целей. Ни одна ракета не попала по назначенной ей цели, но упавшие обломки причинили некоторый ущерб в Деснянском районе