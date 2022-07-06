В результате вражеского обстрела здание учреждения высшего образования подверглось значительному разрушению.

Вследствие обстрелов оккупантами в Харькове погиб 40-летний сторож.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, 6 июля около 01:00 российские военные обстреляли Киевский район Харькова.

"В результате обстрела значительное разрушение получило здание учреждения высшего образования. Погиб 40-летний сторож", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Враги, в частности, обстреливали гражданские объекты в Харькове и области, было много жертв.

В сети сообщали, что с 00:15 до 00:34 6 июля в Харькове и вблизи него слышали четыре взрыва.

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