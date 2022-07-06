Вследствие обстрелов оккупантами в Харькове погиб 40-летний сторож.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По данным следствия, 6 июля около 01:00 российские военные обстреляли Киевский район Харькова.
"В результате обстрела значительное разрушение получило здание учреждения высшего образования. Погиб 40-летний сторож", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину.
Враги, в частности, обстреливали гражданские объекты в Харькове и области, было много жертв.
В сети сообщали, что с 00:15 до 00:34 6 июля в Харькове и вблизи него слышали четыре взрыва.
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