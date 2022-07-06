В ВСУ подтвердили уничтожение двух "Калибров", которые были направлены по Николаевщине.

Ракеты, которыми российские оккупанты атаковали ночью Николаевщину, были выпущены с российской подводной лодки в Черном море.

Об этом сказано в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ.

Командование подтвердило уничтожение двух ракет, которые были направлены по Николаевской области: "6 июля около 03:20 воины зенитного ракетного подразделения Воздушного командования "Пивдень" уничтожили две российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", которыми враг пытался атаковать Николаевщину".

"Ракеты были выпущены с подводной лодки в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Ранее начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк перед этим сообщила, что скорее всего удары по Николаевской области были "Калибрами" из акватории Черного моря. Одна ракета попала в кафе в одном из поселков Николаевского района, есть один погибший человек. Она добавила, что две ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны.

Председатель Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким сообщил, что ночью оккупанты обстреляли село Нечаянное в Николаевской области.

Напомним, 5 июля стало известно, что в Николаеве сокращена продолжительность комендантского часа - он будет с 23:00 до 06:00.

Вас также могут заинтересовать новости: