Из-за противников, в частности, повреждены башни мобильной связи.

В понедельник, 17 апреля, российские оккупанты продолжили обстреливать Никопольский район, есть раненый.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram. "Россияне снова атаковали мирных людей. В течение дня враг обстреливал Никопольский район. Ранен 42-летний мужчина, получил нетяжелые осколочные поражения, госпитализирован в травматологию", - отметил он.

Лукашук сообщает, что в результате обстрела Никополя повреждены линия электропередачи, вышки сотовой связи, учебное заведение, медицинское учреждение, частное предприятие, дома. Отмечает, что произошел пожар в 2-х этажном нежилом здании.

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По его словам, повреждения получили 2 многоэтажных здания, 9 жилых домов, 2 нежилых здания, 3 хозяйственных сооружения, две легковушки и грузовик.

Также сообщил, что под вечер подверглась обстрелам Красногригорьевская громада. "Спасатели работают на месте. Последствия выясняются", - добавил Лукашук.

Обстрелы Днепропетровской области - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 апреля, на Пасху российские оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе, ранили двух человек - 57-летний мужчина - на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина - госпитализирована.

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак отметил, что россияне в очередной раз подтвердили, что у них нет ничего святого. Чиновник также сообщал, что в городе овреждены пять жилых домов, два автомобиля и несколько линий электропередачи.

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